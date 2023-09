OL : Mendes offre à Textor le remplaçant de Blanc sur un plateau

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Laurent Blanc est toujours l’entraîneur de l’OL, mais pour combien de temps encore ? Après la claque reçue dimanche contre le PSG au Groupama Stadium (1-4), John Textor serait en pleine réflexion pour remplacer le Cévenol sur le banc du club rhodanien.

Bruno Lage, idéalement ?

Si Thiago Motta se sent bien à Bologne et que le Rémois Will Stilll a des partisans en interne, le salut pourrait venir de Jorge Mendes. « Jorge Mendes use de son influence auprès de John Textor et aimerait placer un coach à la tête du club, Bruno Lage, idéalement, explique Sports Zone. Autour de Textor, beaucoup privilégient d’autres options en cas de licenciement de Laurent Blanc, quasiment acté depuis lundi. »

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Jorge Mendes use de son influence auprès de John Textor et aimerait placer un coach à la tête du club, Bruno Lage, idéalement.



▫️Autour de John Textor, beaucoup privilégient d’autres options en cas de licenciement de Laurent Blanc, quasiment acté depuis hier. pic.twitter.com/AvaL47rjH7 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) September 5, 2023

Podcast Men's Up Life