OL, FC Nantes - Mercato : un ancien des Canaris et des Gones rejoint l’Arabie Saoudite

L'Arabie Saoudite continue d'exercer son attrait en tant que destination prisée durant ce mercato estival. C'est désormais au tour de l'ancien joueur des Gones et des Canaris, Ciprian Tatarusanu, de rejoindre la Saudi Pro League.

Libre depuis la fin de son contrat à l’AC Milan, Ciprian Tatarusanu rejoint le club d’Abha.Il a paraphé un contrat jusqu'en 2025 et touchera un salaire annuel de 2 millions d'euros, comme l'a révélé le journaliste Nicolò Schira. Le club d'Abha fait ainsi entendre son nom pour la toute première fois dans le marché des transferts.

