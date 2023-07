OL – Mercato : énorme coup dur dans le dossier Pulisic !

Mauvaise nouvelle pour les Lyonnais ! À la recherche d’un gros nom pour lancer le mercato, les dirigeants de l’OL avaient pensé à Christian Pulisic pour renforcer le secteur offensif de Laurent Blanc. Gêné par les blessures, l’ailier américain a connu de grosses difficultés à Chelsea qui avait misé en 2019 plus de 64 millions d’euros. Le joueur ne devrait pas prendre la direction de Lyon mais de la Serie A.

Selon les informations de Foot Mercato ce vendredi, Christian Pulisic aurait déjà un accord avec l’AC Milan. Les négociations se poursuivraient actuellement entre Chelsea et les dirgeants Rossoneri. L’affaire semble presque conclue entre les deux parties, à l’équipe de John Textor de réagir en travaillant diverses pistes pour renforcer l’OL.

Two first-half assists ✅

Second-half goal ✅



Christian Pulisic is cooking 🍳



Watch on TNT 📺 pic.twitter.com/WgUtGHUcs1