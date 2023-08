OL - Mercato : les Gones ont fixé leurs conditions au PSG pour Barcola

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Après avoir finalisé hier l'arrivée de Gonçalo Ramos en provenance du Benfica, quelques jours après avoir mis la main sur Ousmane Dembélé (FC Barcelone), il ne manque plus qu'un joueur au PSG pour compléter son nouveau trio offensif. Ce joueur, ce devrait être Bradley Barcola. Cela fait déjà plusieurs semaines que le club de la capitale négocie avec l'OL pour son jeune ailier. Une dernière proposition de 30 M€ plus des bonus a été formulée. Elle a été rejetée par les dirigeants rhodaniens, qui attendent bien plus.

L'OL attend 50 M€ pour son jeune ailier

Selon RMC, les Gones n'accepteront de lâcher leur joueur de 20 ans qu'en échange d'un chèque de 50 M€. Une somme conséquente (pas confirmée par les dirigeants lyonnais) mais qui est dans les cordes du PSG. Surtout que le nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique, est fan de Barcola et tient absolument à le voir débarquer. L'OL peut donc s'attendre à une nouvelle charge des champions de France dans les jours à venir.

Mercato: le PSG et l’OL négocient pour Bradley Barcolahttps://t.co/vy41zPXK0z pic.twitter.com/4k6XvnDZmp — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) August 8, 2023

