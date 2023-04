OL - Mercato : un crack à 200 M€ entre Lyon et le Real Madrid ?

Matheus França affole tout le monde, dont le Real Madrid, qui suivrait le joueur depuis 2021. Le Bayer Leverkusen ainsi que Newcastle aimeraient également s’attacher les services du jeune brésilien de 18 ans, dont la clause libératoire s’élève déjà à 200 millions d’euros. Le milieu offensif a cependant récemment prolongé jusqu’en juin 2027 et dispose d’une forte valeur marchande.

Au milieu de tout cela, John Textor, président d’Eagle Football, et récemment nommé à la tête de l’Olympique Lyonnais, apprécie fortement le profil de la pépite et verrait d’un bon œil de l’attirer à Crystal Palace ou à l’OL.

Il n’est en revanche pas certain que Flamengo laisse partir son diamant si facilement, et il faudra être convaincant, tant économiquement que sportivement, pour attirer Matheus França à l’OL.

🚨Many clubs from Europe are comparing Flamengo's signing of 19-year-old Brazilian talent Matheus França. 🇧🇷 🔴 #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/U4hBzGjP7Y