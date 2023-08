OL – Mercato : un indésirable file en Russie, Lukeba à deux pas de Leipzig

L'OL officialise un départ ce mercredi : celui de Camilo. Arrivé en janvier 2020 en provenance de Ponte Preta sur les conseils de Juninho, le Brésilien, prêté la saison dernière à Molenbeek quitte définitivement l’OL pour la Russie. Il s'est engagé, libre, avec Grozny.

«L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain, Camilo, au club d’Akhmat Grozny qui évolue en première division russe. L’OL conservera un intéressement de 20% sur un éventuel futur transfert», peut-on lire dans le communiqué de l’OL. Un transfert de 800 000 € était évoqué et John Textor va donc s'asseoir dessus, mais une grosse entrée d'argent pourrait bientôt tomber puisque Fabrizio Romano annonce que le transfert de Castello Lukeba à Leipzig est tout proche d'être bouclé. A suivre...

Understand RB Leipzig are now getting closer to Castello Lukeba — talks finally advancing to key stages 🚨🔴⚪️🇫🇷



Lutsharel Geertruida deal, on the verge of collapsing now. pic.twitter.com/7Di4oWKBwD