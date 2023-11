Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

La grosse info : la vente de l'OM jugée inéluctable en interne !

Dans son édition du jour, L’Équipe a affirmé que beaucoup de sources, en interne, évoqueraient une processus de vente inéluctable à l'Olympique de Marseille, Frank McCourt lâchant de plus en plus de lest. Mais il faudrait qu'une belle offre arrive sur la table pour que le milliardaire américain songe à passer la main, d'après le compte Twitter La Minute OM.

Mais aussi...

