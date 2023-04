OL - OM : Daniel Riolo prend le RC Lens et les Marseillais pour atomiser les Gones

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’OM n’a pas volé sa victoire hier face à l’OL (2-1). Dans un Groupama Stadium plein comme un œuf, les hommes d’Igor Tudor sont allés chercher un succès aux forceps qui comptera double dans le sprint final de la saison. Daniel Riolo a livré son analyse de la rencontre en donnant ses bons points du côté marseillais.

Riolo est peiné pour l'OL

« J’adore, je veux bien les féliciter du matin au soir. Il n’y a aucun problème, mais l’équipe qui est deuxième du classement, c’est Marseille... qui est devant Lens qui est félicité de partout, a-t-il rappelé sur RMC Sport. Alors qu’est-ce qu’il faut faire pour l’OM ? Il ne faut pas les féliciter ? C’est quoi l’histoire ? L’OM a fait un très bon match et ont montré à l’adversaire lyonnais qu’ils étaient au-dessus partout, dans les duels, dans la tactique, dans le dynamisme et l’état d’esprit. »

Ce même Riolo a du mal à s’habituer à la pauvreté du jeu de l’OL, tombé dans l’anonymat du championnat. « À tous les niveaux, l’OM est au-dessus de l’OL. Et on parle de Lyon, a-t-il déploré. Moi, je ne m’habituerai jamais à la banalité de l’OL, ce n’est pas normal que Lyon affiche un tel visage et soit 7e dans un anonymat le plus complet. Je ne m’y ferai jamais. »

🎙@DanielRiolo : "Suite au match nul de Marseille à Lorient, j'ai entendu un bilan sur l'OM qui était terrible. Mais l'OM est deuxième devant Lens qui est félicité de partout. Qu'est-ce qu'ils doivent faire alors ?" pic.twitter.com/YD1nLdZ9wC — After Foot RMC (@AfterRMC) April 23, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Daniel Riolo a livré son analyse de l'Olympico remporté à la dernière minute, dimanche par l’Olympique de Marseille contre l’Olympique Lyonnais en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (2-1). Le niveau de jeu des Gones le peine.

Bastien Aubert

Rédacteur