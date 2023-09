OM : Brighton, une nouvelle démonstration qui fait peur à Marseille

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Au moment du tirage au sort du tour de poules de l'Europa League, le premier nom qui a inquiété les supporters de l'OM était celui de l'Ajax. Normal car l'ogre néerlandais a une histoire bien plus grande que ses rivaux de la poule. Mais depuis deux saisons, il est loin de son niveau d'antan. Le véritable Everest des Phocéens devrait se nommer Brighton and Hove Albion.

Brighton sera au Vélodrome le 5 octobre

Les Seagulls carburent au super depuis le début de la saison. Après avoir battu Newcastle 3-1 juste avant la trêve grâce à un triplé de sa jeune pépite irlandaise Evan Ferguson, ils ont dominé Manchester United (3-1) à Old Trafford cet après-midi. Au terme d'une partie qu'ils ont largement dominé. Certes, les Red Devils sont en crise depuis le début de la saison. Mais la performance des joueurs de Roberto De Zerbi a une nouvelle fois été soulignée par tous les observateurs. Un an qu'il est à Brighton et l'Italien fait l'unanimité. Lui qui était pisté par Pablo Longoria à l'été 2022 pour prendre la suite de Jorge Sampaoli aura l'occasion de lui donner des regrets le 5 octobre au Vélodrome...

