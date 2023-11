OM : en attendant le rachat, l’Arabie saoudite lâche un milliard sur un autre projet !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Alors que la France du foot ou à minima certains supporters de l’OM se prennent à rêver du rachat du club par l’Arabie saoudite, l’Etat du Golfe ne se cantonne pas aux recrutements d’anciennes gloires pour sa Saudi Pro League et à ses investissements à Newcastle pour boucler son ambitieux plan doit logiquement le conduire à l’organisation de la Coupe du Monde 2034.

Aramco – FIFA, un deal à un milliard sur dix ans !

D’après The Times, l’Arabie saoudite – via le géant pétrolier Aramco – se rapproche de la FIFA et pourrait prochainement devenir un partenaire privilégié de l’instance contre un chèque indécent de 960 M€ sur dix ans, soit 96 M€ par an jusqu’en juin 2034.

Du côté de la Bonne Mère, on aimerait que ce genre de chèque soit aussi signé à Frank McCourt et à l’OM pour ramener de l’ambition à un club qui se morfond en milieu de classement avec un propriétaire actuellement invisible…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life