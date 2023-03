OM, équipe de France : son avenir, l'équipe de France... Guendouzi lâche ses vérités

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Sur son avenir

« C'est vrai que j'ai eu des propositions cet hiver mais je ne me sentis pas de partir. Je suis très bien ici. Je vais me concentrer sur nos 10 matches. La seule chose dans ma tête c'est atteindre la qualification en Ligue des champions. »

Ses ambitions

« Je veux continuer de grandir et je sais que ce club peut encore m'apporter beaucoup. On verra cet été mais je suis très heureux ici. C'est un club que j'ai dans mon coeur maintenant.»

Sur la concurrence à l'OM

« Je suis un compétiteur, j'ai toujours envie de jouer. Des fois il faut accepter les décisions du coach, montrer qu'on mérite de jouer. C'est difficile quand tu es sur le banc mais on a tous la même mentalité et on est 22-23. »

Sur l'équipe de France

« C'était un peu difficile au moment de la liste mais je me suis reposé pour repartir de plus belle. Il faut rester fort. Je vais continuer de travailler à l'OM pour être le meilleur possible et espérer être appelé en juin. Je n'ai pas eu le sélectionneur, il n'a pas à se justifier. C'est à moi de devenir indispensable en équipe de France.»