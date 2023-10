OM : Gattuso envoie un message à tout le club et compare l'un de ses joueurs à Kaka

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le travail pendant la trêve internationale

"On s'est entraîné très fort, je suis très heureux. On avait sept joueurs absents, on a bien travaillé. On a fait des séances différentes pour Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout et Joaquin Correa car ils ne sont pas encore à 100%. Les joueurs ne sont peut être pas aussi contents que nous car ils se sont beaucoup entraînés, mais nous on est vraiment heureux."

Son message à tout le club

"Quand je suis arrivé, on était conscients d'avoir trois matchs difficiles à venir. Sans l'aide de l'équipe, sans les joueurs, on peut être le meilleur entraîneur du monde, on n'y arrivera pas. Quand je parle d'équipe, je parle de tout le monde, Jacques Abardonado, le photographe, le cuisinier... Si on réussit à améliorer notre attitude, on réussira à améliorer tout le reste."

Nice et Farioli

"On peut s'attendre à un match similaire à celui de Brighton, Francesco Farioli a travaillé avec Roberto De Zerbi. Nice a des joueurs de qualité, des joueurs expérimentés, ce n'est pas un hasard s'ils sont encore invaincus."

Pau Lopez

"Le gardien a un rôle essentiel, c'est le joueur qui peut faire la différence. Ce que je répète aux joueurs, c'est que s'il y a une erreur, c'est de ma faute, ça part de moi. J'essaye d'expliquer aux joueurs que je connais leur quotidien, que je suis ouvert à tout. Ça peut arriver qu'un joueur ait un ou deux matchs un peu plus négatif. Ils sont les premiers à savoir quand ils font des erreurs."

"Des joueurs qui ressemblent à Harit ? Je peux penser à Kaka"

Harit

"C'est un joueur qui doit jouer dans l'axe, au milieu du terrain. Que ce soit numéro 10 ou ailleurs, il a une capacité dans le contrôle qui permet d'être toujours en supériorité numérique. Il a une vision digne des grands joueurs. S'il améliore sa condition physique, il a encore une grande marge de progression. Il a des capacités exceptionnelles que Dieu lui a données. Des joueurs qui lui ressemblent ? Je peux penser à Kaka, mais il avait une plus grande foulée... Ce qui le rend unique en son genre, c'est sa première touche qui lui permet de tuer le jeu."

Propos retranscrits par RMC Sport.

