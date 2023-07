OM : le club annonce un nombre record d'abonnés au Vélodrome

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

"L'Odyssée est complète" annonce l'OM ce mercredi. Le club phocéen a mis fin aujourd'hui à sa campagne d'abonnements pour la saison 2023-2024 avec un record à la clé. Avec 48 000 abonnés, le précédent record a été battu de presque 3000 supporters alors que l'équipe de Marcelino a rendez-vous, pour la première fois de la saison, dans son stade Vélodrome le 2 août en match amical face au Bayer Leverkusen. Viendra ensuite la réception de Reims pour le compte de la première journée de Ligue 1, le 12 août.

L'OM remercie ses supporters

"Tous les abonnements disponibles ont trouvé preneur avant le coup d’envoi des matchs officiels à l’Orange Vélodrome. Avec 3 000 abonnements supplémentaires par rapport à la saison dernière, vous êtes désormais plus de 48 000 abonnés à participer à l’aventure de cette nouvelle saison 23/24, écrit le club dans son communiqué. L’OM est fier de pouvoir s’appuyer sur votre passion et votre soutien tout au long de la saison et remercie l’ensemble de ses supporters pour leur fidélité. L’OM est fier de pouvoir s’appuyer sur votre passion et votre soutien tout au long de la saison et remercie l’ensemble de ses supporters pour leur fidélité."

𝐋’𝐎𝐃𝐘𝐒𝐒𝐄́𝐄 𝐄𝐒𝐓 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄̀𝐓𝐄 🏛✅



Le chemin du temple des Marseillais a trouvé preneur et est prêt pour une nouvelle épopée cette saison ! ✨🌊



Merci à vous la #TeamOM 🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 26, 2023

