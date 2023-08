OM : le Panathinaïkos a réveillé un vieux traumatisme lié à l'OL, Marcelino a six jours pour se relever

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Ce mercredi soir, l'OM s'est complètement manqué lors de son 3ème tour préliminaire aller de Ligue des Champions sur le terrain du Panathinaïkos. La défaite 1-0 des Olympiens est presque une chance car elle donne à Marcelino l'occasion de corriger le tir dans six jours au Vélodrome mais il faudra montrer beaucoup plus et surtout éteindre une statistique terrible.

En effet, comme le rapporte Opta, les Marseillais ont affiché une possession particulièrement basse au stade Apostolos Nikolaïdis avec seulement 32,8%. C'est simple : on n'avait plus vu un OM autant dominé, même pendant un Clasico contre le PSG, depuis le 4 octobre 2020.

32.8% - Marseille n'a affiché que 32.8% de possession face au Panathinaïkos ce soir, son plus faible pourcentage lors d'une rencontre toutes compétitions confondues depuis le 4 octobre 2020 à Lyon (32.3%). Bousculé. #PAOFCOM pic.twitter.com/xzDsDy0pst — OptaJean (@OptaJean) August 9, 2023

« Nous avons été en dessous du niveau que nous espérions »

A l'époque, c'est l'OL qui avait fait la leçon à l'OM en ne leur laissant « que » 32,3% de possession de balle mais les hommes d'André Villas-Boas avaient ramené un point du terrain de leur bête noire (1-1). C'est donc un Marcelino fataliste qui s'est présenté face aux médias :

« Nous avons été en-dessous du niveau que nous espérions, surtout en attaque. Nous étions venus pour gagner, et nous repartons avec la défaite », a reconnu l'Espagnol. « C'était notre premier match officiel, ce n’est pas une excuse mais c’est la réalité. On était venu ici pour gagner, le résultat est pire que l’on espérait. Mardi prochain il faudrait gagner avec deux buts de différence, avec les efforts de nos joueurs et l’aide de nos supporters. On a six jours devant nous ».

Pour ne rien arranger, la France – qui était passée 6ème à l'indice UEFA derrière les Pays-Bas – n'a toujours amorcé sa « remontada » grâce à l'OM.

Classement #UEFA des Nations (2023/24 inclus) :



?￳ᅠチᄃ?￳ᅠチᆬ?￳ᅠチᄃ? Angleterre 88.928

?￰゚ヌᄌ Espagne 75.927

?￰゚ヌᄍ Italie 71.569

?￰゚ヌᆰ Allemagne 69.552

?￰゚ヌᄆ Pays-Bas 52.600

?￰゚ヌᄋ FRANCE 51.914

?￰゚ヌᄍ Portugal 46.982

?￰゚ヌᆰ Belgique 35.400 #PANAOM — Stats Foot (@Statsdufoot) August 9, 2023

Podcast Men's Up Life