OM : Longoria aurait manqué de respect à Papin

L'arrivé de Mehdi Benatia dans un rôle de conseiller sportif de Pablo Longoria a fait une victime directe à l'OM : Jean-Pierre Papin. La légende phocéenne, Ballon d'Or 1991, occupait auparavant ce poste de conseiller auprès du président marseillais. Pour éviter que les deux ne se marchent sur les pieds, l'ancien attaquant a été expédié à la tête de la réserve phocéen. Un déclassement que ne comprend pas Jérôme Rothen, qui a accusé Longoria de manquer de respect à Papin.

"C’est un gros manque de respect, même si Jean-Pierre ne se prend pas la tête"

"Aujourd’hui, je m’imagine dans la peau de Jean-Pierre Papin. Il est entraîneur de National 3, en train de mettre les plots, les piquets. On parle de Jean-Pierre Papin ! Au début, il était conseiller sportif. C’était une très bonne idée de le ramener comme conseiller. Il a marqué l’histoire de ce club. Donc je me demande quel est l’intérêt si ce n’est de le faire reculer dans la hiérarchie et de mettre un coup sur son image ? C’est un gros manque de respect, même si Jean-Pierre ne se prend pas la tête. Il a accepté la chose."

👥 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 retenu par 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 🇮🇹 pour la réception de Lyon ce soir à l’@orangevelodrome, avec 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 ! 🔥 #OMOL pic.twitter.com/53SpC3a6VQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 6, 2023

