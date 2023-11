OM, MHSC, AS Monaco : Henri Stambouli s’est éteint

La triste nouvelle est tombée ce vendredi matin. Henri Stambouli, père de Benjamin Stambouli, s’est éteint aujourd’hui à l’âge de 62 ans. L’ancien gardien aura été entraîneur adjoint de l’OM, de l’AS Monaco, coach de Las Palmas, du Togo et directeur du centre de formation de l’OM et du MHSC.

Nos pensées accompagnent sa famille et ses proches.