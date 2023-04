OM : Pau Lopez calme le jeu avec les Ultras après les tensions de Lorient

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Au coup de sifflet final de Lorient – OM (0-0), les images diffusées sur Prime Vidéo ont fait le tour des sites internets. On y voit notamment Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier et Chancel Mbemba s'expliquer de vive voix avec les responsables des groupes de supporters. Un moment où les nerfs de tous les acteurs étaient particulièrement à vif face à la frustration de deux points perdus au Moustoir.

Si Valentin Rongier a minimisé l'évènement au micro de Prime Vidéo, Pau Lopez a, de son côté, envoyé un message pacificateur en zone mixte après la rencontre. Le gardien de l'OM, une nouvelle fois très bon en Bretagne, a demandé aux fans de garder leur calme et de rester derrière l'équipe alors que certains éléments commencent (déjà) à être pris en grippe.

« Je voulais dire aux fans qu'on a besoin d'eux »

«Je voulais aussi dire aux fans, je sais qu’ils sont énervés. On assume qu’on ne fait pas les choses bien. Il nous reste huit matches, on a besoin d’eux. Après, on assumera ce qu’on aura fait. Les quatre matches à la maison, on a besoin d’eux. On va essayer de faire mieux. Je voulais leur demander ça, on aura besoin d’eux. (…) Ils sont énervés, c’est normal. On a pris deux points lors des deux derniers matches. Il faut gagner. On a perdu la deuxième place. On doit regarder ce qu’on peut mieux faire. Ce n’est pas suffisant».