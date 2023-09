PSG – OM : l’énorme coup de gueule de Samuel Gigot après le Classico

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Samuel Gigot : « C’était très compliqué. On encaisse le premier but très tôt, il y a un deuxième but chanceux. On avait un plan pour ce match mais il est vite tombé à l’eau. Quand vous jouez un Classico avec aussi peu d’envie, c’est compliqué. Bien sûr, ils sont forts mais quand vous les laissez jouer… On a manqué de couilles ce soir. On les a regardé jouer, on n’a pas mis d’envie. Quand on joue ce genre de match, il n’y a pas d’excuse. On les attendra au retour aussi.

« On ne peut pas se trouver d’excuses »

La semaine compliquée ? Non, quand vous jouez ce genre de matchs, on ne peut pas se trouver d’excuses. On n’a pas fait ce qu’il fallait sur le terrain. La vérité, c’est celle du terrain. Aujourd’hui, ils nous ont surclassé. Cela ne sert à rien de parler… »

