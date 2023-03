Stade de Reims - OM : les Tops et les Flops olympiens

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Podcast Men's Up Life

Les Tops

Alexis Sanchez : L’attaquant chilien a encore fait parler son talent. Auteur d’un doublé, sur une merveille de coup-franc (16e) puis d’un face-à-face gagné contre Yehvann Diouf (29e), l’ancien joueur du FC Barcelone a renversé Reims à lui tout seul.

Pau Lopez : Et celui qui a permis à l’OM de conserver son avance, c’est Pau Lopez ! Auteur de cinq parades et rassurant dans les airs, le gardien espagnol a été impérial. Et il a même délivré une passe décisive à Alexis Sanchez (29e).

Les Flops

Nuno Tavares : Comme souvent depuis plusieurs semaines, le piston gauche portugais, qui a perdu pas moins de 30 ballons, a été mauvais aussi bien offensivement que défensivement.

Ruslan Malinovskyi : Touchant seulement 28 ballons en 63 minutes jouées, le milieu offensif ukrainien s’est montré très discret et dépassé dans les duels (11 duels perdus sur 15).

⏱ 90’ | #SDROM 1️⃣-2️⃣



𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙄𝙍𝙀 ✅



Nos Olympiens 𝙚𝙣𝙘𝙝𝙖𝙞𝙣𝙚𝙣𝙩 une 8️⃣ème victoire de rang à l’extérieur en s’imposant au Stade Auguste-Delaune. 🔓 pic.twitter.com/oW5JbypIZG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 19, 2023

Pour résumer L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche sur la pelouse du Stade de Reims (2-1), en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessus nos Tops et nos Flops du match côté Marseillais.



Fabien Chorlet

Rédacteur