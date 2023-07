OM – Mercato : Kolasinac signe à l'Atalanta et envoie un joli message d'adieu aux supporters marseillais

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En fin de contrat à l'OM, le défenseur bosnien Sead Kolasinac va découvrir la Serie A la saison prochaine. Il s'est engagé pour trois ans ce jeudi avec l’Atalanta Bergame, 5e du Calcio la saison dernière.

« Cela a été un honneur de faire partie de ce club incroyable »

L'ancien Gunner a fait ses adieux aux Marseillais dans la foulée... «Chers employés, fans, joueurs de l’OM et tous ceux qui ont contribué à ce que je me sente bien dans ce grand club : merci pour ces moments et ces expériences ! Cela a été un honneur de faire partie de ce club incroyable. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir ! Merci beaucoup.»

