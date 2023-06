OM - Mercato : l’identité d’une des deux recrues mystères se confirme !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM voudrait Romain Saïss, d’après le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins. Son club, Besiktas demanderait seulement 4 millions, une aubaine pour l’Olympique de Marseille, qui cherchait à se renforcer dans le secteur défensif. Romain Saïss est également courtisé par le RC Lens, mais sa préférence va vers l’OM. Il pourrait retrouver Harit et Ounahi, deux de ses compatriotes.

L’OM toujours en quête de se renforcer, est peut-être en passe d’enregistrer sa première recrue. Et cette recrue ne serait nulle autre qu’un défenseur demi-finaliste du dernier mondial au Qatar.

