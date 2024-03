OM Mercato : le clan Longoria fait le forcing pour de futurs cracks

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lors de la fameuse réunion entre ultras et direction de l'OM ayant dégénéré fin septembre, l'un des reproches faits par les South Winners à Pablo Longoria a été la gestion du centre de formation. Des pratiques douteuses avaient été mises en avant par le groupe du virage sud, avec des jeunes virés du jour au lendemain, d'autres obligés de signer avec des agents proches de Longoria, certains contraints de se changer en dehors des vestiaires en plein hiver... Des attaques fortes qui n'ont cependant pas ébranlé Marco Otero.

"80 à 90 % des joueurs recrutés sont issus du sud de la France, de préférence de Marseille"

Le responsable du centre de formation de l'OM poursuit sa mission, consolidé par le bon parcours des U17 en Gambardella (quart de finaliste après avoir notamment sorti le PSG). Dans une interview à Foot Mercato, l'Espagnol a dévoilé les grandes lignes du recrutement des jeunes et il est prometteur : "80 à 90 % des joueurs recrutés sont issus du sud de la France, de préférence de Marseille". Il a également confié qu'"à partir du premier contact avec un jeune ciblé, nous souhaitons ressentir chez lui que nous sommes le premier choix" et "On veut former des joueurs pros, oui, mais aussi des hommes". Les bases d'un centre de formation enfin compétitif pour le plus grand club français ?

