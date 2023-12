OM - Mercato : le FC Barcelone pourrait s'inviter dans l'avenir de Luis Henrique

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Dans deux jours, le vendredi 29 décembre, l'OM reprendra l'entraînement par une séance ouverte au public au Vélodrome. Ce jour-là, Luis Henrique devrait être présent au milieu des Olympiens dirigés par Gennaro Gattuso. Mais pas sûr qu'il reporte le maillot blanc en compétition officielle. En effet, même s'il est sous contrat jusqu'en 2025 et qu'il sort de deux années de prêt à Botafogo, l'ailier de 22 ans ne figure pas dans les plans de la direction. Un retour au Brésil semble être l'option privilégiée par toutes les parties, même si l'OM ne récupèrera jamais les 8 M€ versés en 2020.

Paranaense a des moyens et doit reconstruire

Un intérêt du Red Bull Bragantino a été dévoilé. Un autre club brésilien était également intéressé et il semblerait qu'il s'agisse de l'Athlético Paranaense, selon La Minute OM. Pas vraiment une surprise puisque les Rouge et Noir viennent de perdre Vitor Roque, débarqué avec six mois d'avance au FC Barcelone. Ils doivent recomposer leur secteur offensif et ont des moyens assez conséquents puisqu'ils vont récupérer 40 M€ dans l'opération, même si ce sera en plusieurs versements.

