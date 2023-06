OM - Mercato : Longoria a déjà un accord avec deux recrues surprises !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

"Tout est bloqué à cause du coach alors que l'OM avait des accords sur deux joueurs. Il faut que le prochain coach donne son avis sur ces deux joueurs dont un défenseur central international qui a joué la dernière Coupe du monde. Et c'est normal que ça se passe comme ça. L'OM ne va pas imposer des joueurs pour que le coach les carrent", a annoncé le journaliste de France Télévisions sur Twitter. L'arrivées de ces deux joueurs seraient donc en stand-by le temps que le club phocéen trouve le successeur d'Igor Tudor.

