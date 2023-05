OM - Mercato : Tavares insulte Tudor, Clauss revalorisé, rebondissement pour Kaboré

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L'Equipe consacre ce jeudi un article à l'avenir de Jonathan Clauss et, bonne nouvelle, le latéral droit de 30 ans devrait enchaîner une deuxième saison en Provence. Il va d'ailleurs être augmenté car, l'été dernier, afin de forcer son transfert à l'OM, il avait accepté un salaire plutôt bas. Pablo Longoria avait promis de le revaloriser et des négociations devaient avoir lieu cet hiver. Sauf que les performances de l'ancien Lensois ont décliné à ce moment-là. Les deux parties se sont retrouvées fin avril et sont proches d'un accord. Clauss va donc être augmenté, ce qui tend à prouver qu'il va rester.

Tavares tient "des propos peu amènes" envers Tudor !

En revanche, le sort de Nuno Tavares est réglé ! Le très inconstant Portugais retournera à Arsenal en juin, lui qui est "très véhément lors des entraînements, et parfois auteur de propos peu amènes envers son coach pendant les séances", selon le quotidien sportif ! L'avenir d'Issa Kaboré est en revanche plus incertain ! Auteur de bonnes prestations contre Troyes (3-1) et à Lyon (2-1) ces derniers temps, le latéral droit pourrait enchaîner une deuxième année en prêt, voire être transféré, "mais il faudra baisser l'option d'achat irrationnelle fixée par Manchester City (près de 20 M€)". Les sons de clochent diffèrent souvent à son sujet puisqu'il y a deux jours, il était question d'un retour pur et simple chez les Citizens en juin...

