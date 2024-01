OM Mercato : un deal à 7 M€ bientôt bouclé ?

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Il ne reste plus que dix jours mais Luis Henrique devrait bien quitter l'OM cet hiver. L'ailier brésilien, qui est revenu de deux années de prêt à Botafogo, ne fait pas partie des joueurs sur lesquels compte Gennaro Gattuso. En conférence de presse, l'entraîneur italien a expliqué bien aimer ses qualifiés offensives mais regretter qu'il ne soit pas suffisamment impliqué dans les tâches défensives. Exit, donc, Luis Henrique.

Mineiro propose désormais 6 M€

Il y a deux jours, un média brésilien a révélé que l'Atlético Mineiro avait proposé un prêt à l'OM. Offre rejetée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, qui veulent absolument vendre leur joueur, si possible en rentrant dans leurs frais (il avait été recruté 8 M€ en septembre 2020). Ce dimanche, Globo Esporte annonce que Mineiro est revenu à la charge, cette fois avec une offre de 6 M€. Encore un refus des Phocéens. Mais cette fois, l'écart est moins grand entre l'offre des Brésiliens et les attentes des Marseillais. Sans compter que Cruzeiro et le Red Bull Bragantino sont également intéressés.

