OM Mercato : un nouveau Marocain ciblé par Benatia ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Dans sa récente interview à So Foot, le président de l'OM, Pablo Longoria, a expliqué que selon lui, un effectif devait être composé pour partie de joueurs confirmés, pour l'autre de jeunes talents bankables. La vente de ces derniers permettant de recruter les premiers. Pour ce qui est des stars, la direction marseillaise devra attendre de savoir si elle participera à la Champions League la saison prochaine pour entamer des négociations. Mais pour les jeunes, elle peut déjà commencer à poser des jalons.

Richardson est fan de l'OM

Selon Cœur Marseillais, Pablo Longoria et Mehdi Benatia auraient des vues sur le milieu défensif du Stade de Reims Amir Richardson. Depuis le début de la saison, Will Still ne le titularise que la moitié du temps mais le Niçois de naissance a tout de même pris part à 19 matches sur 24, inscrivant trois buts et délivrant une passe décisive. L'entraîneur rémois a déclaré à l'automne qu'en prenant un peu de muscle, ce grand gabarit (1,95m) pourrait devenir l'un des meilleurs à son poste. A l'instar d'un Iliman Ndiaye, Richardson est un supporter de l'OM. International marocain, il retrouverait en Provence un contingent de Lions de l'Atlas avec Azzedine Ounahi, Amine Harit mais également Mehdi Benatia, très proche de la sélection. Sa cote est évaluée à 6 M€ par Transfermarkt.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Amir Richardson : "Mon premier maillot de foot, c'est celui de l'OM. Quand j'étais petit, j'étais fan de Marseille, c'était l'époque de Lucho Gonzalez, je l'aimais bien lui." (@sofoot) #SDROM #TeamOM pic.twitter.com/B54qdmf8Ze — Infos OM (@InfosOM_) March 19, 2023

Podcast Men's Up Life