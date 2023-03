OM, Real Madrid - Mercato : Sanchez a dégoté le nouveau Benzema à Marseille

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Quatre minutes. C’est le temps de jeu effectif de Barug Elmaz en équipe première depuis son arrivée à l’OM, libre, l’été dernier en provenance de Galatasaray. Réputé en Turquie comme un futur talent en devenir, le milieu de 20 ans reste toutefois souvent appelé dans le groupe phocéen.

Cette présence récurrente dans le groupe professionnel lui permet de progresser au contact de joueurs chevronnés comme Alexis Sanchez (34 ans), un élément qu’Elmaz a toujours admiré et avec qui il a tissé un lien particulier au fil du temps.

« Quand Alexis Sanchez a signé ici, j'étais très ému de savoir que j'allais jouer avec lui. C'est un très grand joueur, de classe mondiale, a-t-il déclaré dans Objectif Match. Après notre rencontre, il s'est créé une sorte de lien chaleureux, et il m'a dit que je ressemblais beaucoup à Karim Benzema. Pouvoir bénéficier de son expérience. C'est très important pour moi, et je me sens très chanceux. »