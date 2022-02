Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le Paris Saint-Germain reçoit le Real Madrid, ce mardi (21h) au Parc des Princes, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. À la veille de ce choc, Mauricio Pochettino, Marquinhos, Carlo Ancelotti et Karim Benzema étaient présents en conférence de presse.

Pascal Dupraz aux côtés de ses joueurs Credit Photo - Icon Sport

Pour résumer

Course contre la montre pour Neymar et Benzema avant PSG - Real Madrid, l'AS Saint-Etienne et Dupraz savourent leur remontada... découvrez les infos de ce lundi 14 février.