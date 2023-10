PSG : Ekitike a fait des révélations choquantes sur sa mise à l'écart

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Jusqu'au 1er janvier, Hugo Ekitike va se contenter des sessions d'entraînement du PSG pour garder le rythme. Le week-end, il sera condamné à suivre les matches des tribunes du Parc des Princes ou devant sa télévision. Ainsi en a décidé la direction parisienne, qui n'a pas accepté que l'ancien Rémois refuse les propositions qui lui ont été faites pour partir. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG Il a des touches pour partir en janvier Le joueur de 21 ans vit très mal sa situation. Le média Sports Zone révèle qu'il était présent samedi soir à l'événement PFL Paris et qu'il aurait fait part de son expérience à certaines de ses collègues. Ceux-ci auraient été "choqués" par ses propos. Est-ce à dire que le PSG traite mal son joueur ou lui met une grosse pression ? En tout cas, les choses devraient rentrer dans l'ordre à partir de janvier car plusieurs clubs ont approché Paris pour le prêt de son attaquant. Notamment des écuries anglaises, destination prioritaire d'Ekitike. Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24 🚨 EXCL. Après le #PFLParis, des footballeurs se sont réunis et ont pu partager ensemble un moment pour debriefer la soirée et évoquer leur situation.



Hugo Ekitike a évoqué sa situation et a livré quelques coulisses qui ont « choqué » ses collègues. pic.twitter.com/izAoy6RZyu — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 2, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Parce qu'il a refusé de quitter le PSG cet été, Hugo Ekitike est condamné à vivre toute la première partie de saison dans les tribunes. L'attaquant de 21 ans a parlé de sa triste expérience à certains de ses collègues et ceux-ci se sont dits choqués.

Raphaël Nouet

Rédacteur