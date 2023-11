PSG : Mbappé serait fou de jalousie d’une recrue estivale

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si Kylian Mbappé a pris l’habitude d’être la star du PSG et que les départs conjugués de Neymar Jr et Lionel Messi ont assis sa position de seule superstar de l’effectif de Luis Enrique, le capitaine de l’équipe de France aurait récemment vu fleurir un nouveau souci … et une rivalité de vestiaire.

Lee vend plus de maillots que lui, Mbappé agacé ?

En effet, bien qu’il ne dispose pas de la même notoriété que son coéquipier, Kang-In Lee est une véritable star du marketing à Paris. De par son rayonnement en Corée du Sud et dans le reste de l’Asie, l’ancien joueur de Majorque est même passé devant le Français au titre de plus gros vendeur de maillot du PSG depuis le début de saison selon le journaliste Abdellah Boulma.

Une information qui a déplu à Kylian Mbappé ou plutôt à son entourage proche selon Romain Molina, qui a d’ailleurs ironisé sur cette situation : « Comment Mbappé va-t-il cohabiter avec Bellingham ou Vinicius JR s’il ne supporte pas que Kang-In Lee vende plus de maillots que lui ? »

Romain Molina vient d’atomiser le Clan Mbappé dans son Space



« Comment va-t-il cohabiter avec Bellingham ou Viní Jr. s’il ne supporte pas que Kang-In Lee vende plus de maillots que lui ? »



La question : qui va aller rapporter l’info au Clan ? pic.twitter.com/Na6J0Ye4bq — Gjon💫 (@GjonHaskaj) November 16, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life