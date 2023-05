PSG : Messi ne restera pas à Paris pour purger sa suspension !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Pour avoir séché l'entraînement de ce lundi et être parti en Arabie saoudite pour un voyage promotionnel, Lionel Messi a été suspendu par le PSG de match, d'entraînement de salaire pendant deux semaines.

Messi veut rentrer à Barcelone !

Mais le sextuple Ballon d'Or ne devrait pas purger sa suspension à Paris. En effet, d'après le média argentin Bolavip, la Pulga aurait l'intention de rentrer avec sa femme et ses enfants à Barcelone, dans leur villa située à Castelldefels, une ville de la banlieue barcelonaise, et d'y rester pour 15 jours. Si cette information se confirme, nul doute que cela devrait mettre encore plus d'huile sur le feu entre Lionel Messi et le PSG.

Messi ante la sanción del PSG 👇



Planificación y anticipación ante futuros castigos 😱



Lo cuenta @GermanCarrara, corresponsal de Bolavip en Europa ✍️https://t.co/Y3JXNJm4I9 — Bolavip (@bolavipcom) May 3, 2023

Pour résumer Alors que le PSG l'a suspendu de match, d'entraînement de salaire pendant deux semaines, Lionel Messi aurait l'intention de rentrer avec sa femme et ses enfants à Barcelone pour purger sa suspension.

Fabien Chorlet

Rédacteur