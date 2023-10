EN DIRECT

Ce mercredi soir (21 heures, sur Canal+, Canal+ Foot et RMC Sport 1), le PSG reçoit le Milan AC au Parc des Princes pour le compte de la 3ème journée du groupe F de la Ligue des Champions. Un choc importantissime pour Paris après sa déroute à Newcastle et que nous vous proposons de suivre en direct commenté sur But ! Football Club.