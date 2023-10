PSG : miracle pour Mendes, grand changement en vue pour Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ousmane Dembélé, Nordi Mukiele et très récemment Nuno Mendes : ces joueurs du PSG sont tous passés entre les mains du Finlandais Lasse Lempainen à la suite de blessures musculaires. Ce fameux chirurgien fait des miracles et a donné de bonnes nouvelles au sujet du latéral portugais, indisponible depuis fin avril. « Nous sommes très satisfaits de l’opération. Tout de suite, il a été dans un bon “mood”. C’est quelqu’un de calme, poli, agréable. Il est très bien entouré. Je suis très optimiste, a-t-il affirmé dans L’Équipe. C’est un jeune joueur (21 ans), il a de grosses capacités de récupération. Nous avons fixé un plan de récupération très précis, qui a été communiqué par le club (environ 4 mois). »

Luis Enrique vers un 4-2-3-1 ?

Relancé sur une éventuelle participation du latéral portugais aux matches à élimination directe en C1, le chirurgien s’est montré optimiste : « C’est totalement possible. Je suis convaincu qu’il reviendra à très haut niveau. » Si Mendes pourrait revenir plus vite que prévu, une autre réflexion occuperait l’esprit de Luis Enrique ces derniers jours : il ne s’interdit pas de changer de système dans les prochaines semaines. À l’entraînement, les joueurs du PSG ont ainsi travaillé par moments en 4-2-3-1 avec un Ousmane Dembélé en soutien de Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé à gauche et Randal Kolo Muani à droite.

