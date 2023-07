PSG, OGC Nice : Christophe Galtier sera jugé devant le tribunal correctionnel en décembre prochain !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Toujours sous contrat avec le PSG, Christophe Galtier aura rendez-vous avec la justice dans quelques mois. En effet après sa garde à vue de ce vendredi, Christophe Galtier a été « déféré au parquet en vue de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Nice, le 15 décembre 2023 » a annoncé le procureur de Nice comme le rapporte RMC Sport dans un premier temps. « Il sera jugé des chefs d'inculpation de harcèlement moral et discrimination à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ou religion déterminée ». Podcast Men's Up Life Pour résumer Placé en garde depuis ce matin à Nice dans l’affaire des accusations de racisme à l’OGC Nice lors de la saison 21/22, Christophe Galtier a été déféré au parquet ce vendredi en vue d’un jugement en correctionnel en décembre prochain.

Thomas Salis

Rédacteur