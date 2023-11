PSG, OM, Real Madrid, FC Barcelone : Messi rend un bel hommage à Zidane

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Lionel Messi et Zinédine Zidane était réunis ce jeudi pour un événement organisé par Adidas, leur équipementier commun. Et l'ancien joueur du Barça a évoqué son admiration pour l'ancien coach du Real Madrid.

"Je t'admire beaucoup"

« Je t'admire beaucoup, a-t-il glissé. Nous n'avons pas eu l'occasion de jouer ensemble, mais nous nous sommes affrontés un peu. Puis il y a eu toi en tant qu'entraîneur et moi en tant que joueur, mais je t'ai toujours respecté et admiré pour tout ce que tu as fait et que tu continues de faire ! »

a 🔟 / 🔟 conversation.

una conversación 🔟 / 🔟.



go watch the full video now: https://t.co/CFdOOVRqEU pic.twitter.com/4K4FsiU0fv — adidas Football (@adidasfootball) November 9, 2023

