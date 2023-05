PSG, RC Lens : Fofana pique Paris, Mbappé le recadre !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Lors de la cérémonie des Trophées 2023, qui a lieu ce dimanche au Pavillon Gabriel, à Paris, le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, a envoyé une pique aux joueurs du Paris Saint-Germain, se félicitant de les avoir fait paniquer pour le titre de champion de France. "On est énormément récompensé avec quatre joueurs mais je pense qu'on méritait d'en avoir plus. Ça a été une fierté de concurrencer Paris. Je pense qu'ils ont un peu paniqué à un moment, c'est le jeu." 💬 Seko Fofana : « Honnêtement, tout est possible. Je ne peux pas affirmer que je vais rester à 100% ou que je vais partir »#TropheesUNFP pic.twitter.com/SqjYRNbLqH — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 28, 2023

"Non, on n'a pas paniqué"

Au moment de recevoir son trophée de meilleur joueur de Ligue 1 de la saison 2022-2023, Kylian Mbappé a ensuite répondu à Seko Fofana. "Je veux féliciter les Lensois, ils ont fait une super saison. Il faut toujours bien parler des adversaires, surtout quand ils sont bons. Par contre, non, on n'a pas paniqué. Mais ils ont été bons. Même moi en tant qu'adversaire, j'ai pris du plaisir à les regarder. Mais on reste quand même le Paris Saint-Germain ! Même une année que les gens pensent un peu moins bien, nous on est là pour gagner et c'est ce qu'on a fait donc on est très content. Mais ils ont été très bons", a réagi la star parisienne.

🏆✨ Kylian Mbappé remporte le Trophée UNFP du meilleur joueur de la saison 2022-2023 de Ligue 1 !#TropheesUNFP pic.twitter.com/kuyPOxCHIS — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 28, 2023

