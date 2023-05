PSG : Rothen détruit Marquinhos !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce vendredi matin, le PSG a officialisé la prolongation de Marquinhos avec le club francilien. Une nouvelle accueillie de façon mitigée par les fans et les observateurs du club de la capitale en raison notamment de la saison délicate de l’international brésilien. Jérôme Rothen ne comprend pas la décision des dirigeants parisiens de prolonger le défenseur central de 29 ans.

« Marquinhos ça fait 11 ans qu'il est là, en fait lui, il est responsable de rien en termes d'image », a d’abord lancé le consultant dans son émission sur RMC. « C'est soi-disant lui qui devait prendre le relais après les départs des Thiago Silva et d’Ibrahimovic... finalement rien », a expliqué l’ancien international français.

« Sur les 5 dernières années, c'est un point noir, c'est tout, c'est comme ça. Entre ses performances qui n’ont pas toujours été à la hauteur et l'image qu'il renvoie… Quand tu es capitaine du PSG et qu’à Monaco ils se font siffler et que toi tu es capable de dire à tes coéquipiers : non n'y allez pas ils sont énervés… C’est toi le capitaine du PSG depuis 10 ans ? », a regretté l’ancien parisien.