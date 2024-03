Real Sociedad - PSG : Mbappé a encore fait dégoupiller Luis Enrique !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Auteur d’un doublé et d’une performance majestueuse contre la Real Sociedad, Kylian Mbappé a mis tout le monde d’accord hier à Anoeta (2-1). Crédité de la note de 8 dans L’Équipe, l’attaquant du PSG a fait exploser Luis Enrique au sujet des récentes informations sur leurs relations présumées tendues.

« Ce qui fait vendre, c’est de répandre la merde»

« Vous savez déjà que ce qui fait vendre, c’est de répandre la merde et de causer des problèmes et des soucis, a-t-il tonné au micro de Movistar+. Qui s’intéresse à la vérité ? Je n’ai de problème avec aucun joueur, juste que certaines décisions peuvent être plus ou moins appréciées. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde dans les derniers mètres. Il est inarrêtable. C’est le numéro un mondial. Il marquera 50 buts, faire 25 passes décisives avec n’importe quel entraîneur, n’importe quelle équipe. Malheureusement, dans son futur immédiat, il ne sera pas là donc on va devoir tester d’autres de ses coéquipiers. »

Podcast Men's Up Life