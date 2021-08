Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Kylian Mbappé aurait décidé d’honorer sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain. Tout le vestiaire parisien serait au courant de la nouvelle.

Pol Lirola Credit Photo - Icon Sport

OM - Mercato : McCourt prêt à toucher un jackpot qu’il n’attendait plus !

ASSE : deux nouvelles très flippantes tombent avant le LOSC

OL - Mercato : Marcelo a souillé Dubois, Bosz ne peut déjà plus voir Cherki !

Stade Rennais - Mercato : une recrue interpelle déjà le FC Nantes, d’autres renforts vont suivre !

RC Lens – Mercato : les barbelés sont sortis autour des cadres de Franck Haise

FC Barcelone, Real Madrid : Messi parti, Coutinho, Bale et Benzema se frottent les mains

Girondins - Mercato : Petkovic cible un stoppeur de Liga, un départ juteux s’accélère

RC Strasbourg - Mercato : ça se complique pour le retour de Guilbert !

OM - Mercato : Longoria touche au but pour sa priorité, un chouchou de l’ASSE s’éloigne

Stade de Reims : Garcia tient un nouveau crack passé par les Girondins

Real Madrid, PSG - Mercato : Benzema abat son dernier atout avec Mbappé

LOSC, Girondins – Mercato : les Dogues relancent Marcos Paulo et un chouchou du PSG

OM : Thauvin ouvre son compteur aux Tigres et s’offre une petite originalité

FC Nantes : douche froide pour les supporters avant le Stade Rennais

FC Barcelone, OM - Mercato : Coutinho clarifie son avenir, Messi lui laisse un cadeau empoisonné

ASSE : une très bonne nouvelle vient de tomber avant le LOSC

FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi ne compte pas s’éterniser à Paris !

OL - Mercato : une bombe à retardement de Garcia a éclaté, Kurzawa revient en pole !

FC Nantes : Kombouaré donne des nouvelles rassurantes au sujet du Mercato

PSG - Mercato : Sergio Ramos s’est déjà fait plusieurs ennemis en interne, son remplaçant est ciblé !

ASSE - Mercato : les Verts s’ouvrent à une opération juteuse

OM : Milik se prend un gros coup de boost avant son retour

Girondins - Mercato : un joli chèque bientôt dans les caisses, une recrue arrive dès ce soir !

Girondins, ASSE, LOSC - Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Bayo !

FC Nantes : un ancien a précipité la crise de l’OL, Kita s’en mord déjà les doigts

OM - Mercato : Longoria tente de détourner un partant de Chelsea

Stade Rennais - Mercato : Rennes annonce une nouvelle signature (officiel)

OGC Nice - Mercato : un indésirable de Galtier plie bagages (officiel)

OM - Mercato : accord trouvé pour la neuvième recrue de l'été !

ASSE : sa prolongation, ses objectifs... Gourna-Douath en dit plus

Real Madrid, PSG - Mercato : Ancelotti a une priorité absolue avant Mbappé et Haaland

🚨Alerte BUT ASSE ! 🚨

UNE PROLONGATION POUR CAMARA



Le capitaine des Verts est exemplaire et mérite aussi son nouveau contrat.



Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne Flèche vers la droite #ASSE https://t.co/RKTS1YMZYr pic.twitter.com/gzh9lE7Y7v