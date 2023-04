Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La grosse info : l'avenir de Messi a encore basculé !

Alors que RMC Sport a annoncé ce mardi que Lionel Messi ne devrait plus être Parisien la saison prochaine, François Gallardo assure, lui, qu’il serait plus proche de prolonger son contrat au PSG. "Les mêmes personnes qui disaient l'année dernière (RMC Sport et L’Équipe) que Mbappé allait au Real Madrid disent maintenant que Leo Messi va quitter le PSG. Je les nie totalement, Leo Messi renouvellera 1+1", a lancé le journaliste espagnol sur Twitter.