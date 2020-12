Les infos du jour : Tuchel officiellement remercié, l'ASSE doit batailler pour son buteur

La grosse info : le départ de Tuchel est officiel

Sans surprise, le PSG a officialisé ce mardi le départ de Thomas Tuchel du PSG. Le technicien allemand devrait logiquement céder sa place à Mauricio Pochettino, qui n'a pas encore été annoncé par le club parisien.

PSG : Pochettino s’est déjà attaqué à un premier chantier musclé

PSG : salaire, date d’arrivée, staff... les derniers détails sur Pochettino dévoilés

PSG : le clan Neymar dément sa grosse fête, Tuchel s’en va (officiel)

Mais aussi :

ASSE, FC Nantes - Mercato : une menace inattendue surgit dans le dossier Mostafa Mohamed

Si l’ASSE suit de la situation de Mostafa Mohamed (Zamalek, 23 ans), les Verts pourraient trouver un redoutable concurrent sur leur route. Et il ne s’agit pas ni du FC Nantes ni du LOSC.

ASSE, OL - Mercato : Slimani proposé à l’OM, Villas-Boas est cash !

Très courtisé en prévision du mercato hivernal, Islam Slimani (32 ans) pourrait résilier son contrat à Leicester et serait tenté de revenir en France où l’ASSE et l’OL lui font les yeux doux. Et l’OM ?

FC Nantes : les supporters l’attendaient, le premier couac Domenech est arrivé !

Nommé entraîneur du FC Nantes au cours du week-end pour succéder à l’intérimaire Patrick Collot, Raymond Domenech sera bientôt présenté à la presse.

FC Barcelone : Lionel Messi fait une révélation d'anthologie sur son idole Cristiano Ronaldo !

L’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (FC Barcelone, 33 ans) a dévoilé les noms des sportifs qu’il admire le plus au monde. Cristiano Ronaldo (Juventus, 35 ans) appréciera.

LOSC - Mercato : un protégé de Luis Campos active déjà sa sortie, 3 départs à craindre en janvier ?

Les nouveaux dirigeants du LOSC n’ont pas vocation à faire de l’argent au mercato hivernal mais ils pourraient finalement voir quelques joueurs faire leurs valises en janvier.