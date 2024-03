Mercato : le PSG reprend espoir pour Osimhen

Érigé comme priorité par le Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé, l'avant-centre de Naples, Victor Osimhen, courtisé également par plusieurs cadors anglais, prioriserait un départ en Premier League.

Malgré cela, le PSG ferait partie des clubs les plus susceptibles de s'offrir l'ancien joueur du LOSC lors du prochain mercato estival, à en croire les informations d'Ekrem Konur. "Chelsea, Manchester United et le PSG sont les favoris dans la course pour signer l’attaquant nigérian de Naples, Victor Osimhen, l'été prochain", a fait savoir le journaliste turc sur son compte X.

Chelsea, Manchester United and PSG are the favourites in the race to sign Napoli and Nigerian striker Victor Osimhen this summer.



Osimhen's release fee is 130 million euros.