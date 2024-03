Mercato : un ancien crack du Stade Rennais file sous le nez du PSG

Malgré l'intérêt de clubs comme Manchester United, Liverpool et le PSG, Mathys Tel va prolonger au Bayern Munich. Selon L’Équipe, les Bavarois sont parvenus à sécuriser l'avenir de l’ancien attaquant du Stade Rennais.

Le Français de 18 ans va prolonger jusqu’en 2029 son contrat au Bayern où il persiste à dire, en privé, qu'il veut s'y imposer, lui qi a disputé 31 matches cette saison, pour 7 buts et 4 passes décisives. Un peu avant cette annonce, Ekrem Konur annonçait que MU, Arsenal et le PSG envisageaient de faire une offre...

Bayern Munich have started negotiations to extend Mathys Tel's contract until 2028/2029.



▫️Manchester United, Arsenal and PSG are planning to make an opening bid for Bayern Munich's 18-year-old French winger. https://t.co/1UsCrTFBQq pic.twitter.com/17ecwOcxdR