PSG - Mercato : Doha répond sèchement à Mbappé, la date de l'ultimatum est connue !

Le PSG a répondu par une lettre à celle de Kylian Mbappé et selon L'Equipe, le ton est « très offensif »... Selon le média, dans sa lettre, sur trois pages, le PSG parle « d'énormes préjudices » portés au club par Mbappé après l'envoi de la première lettre et de sa révélation publique. Il est question des « dommages causés » par l'annonce.

Ultimatum fixé au 31 juillet

La direction parisienne a ensuite tenu à répondre aux reproches de son joueur. « Il est vrai que nous avions discuté aussi d'un recrutement très ambitieux que nous n'avons pu que partiellement réaliser compte tenu des conditions du mercato et des contraintes réglementaires françaises et européennes. Des conditions complètement hors de notre contrôle mais en dépit desquelles nous avons essayé de répondre à vos demandes contrairement à ce que nous aurions fait pour tout autre joueur sans être fatal au club », est-il écrit, tout en s'interrogeant sur le timing d'une lettre signée le 12 juillet 2022, soit en plein milieu du marché estival, soulignant pour Paris « un manque de sincérité de cette position ». La lettre se termine en sommaht Mbappé d'une rencontre pour trouver la meilleure option possible (une prolongation ou une vente) pour éviter « une paralysie du club ». « La date du 31 juillet est finalement avancée comme ultimatum pour prendre cette décision », révèle L'Equipe.

