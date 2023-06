PSG, FC Barcelone - Mercato : double coup dur dans le dossier Bernardo Silva !

Où jouera Bernardo Silva jouera-t-il la saison prochaine ? Convoité par le PSG et le FC Barcelone cet été, le milieu offensif portugais ne quittera pas Manchester City facilement au mercato. « Le PSG s’intéresse à Bernardo Silva, il a ouvert des pourparlers avec Jorge Mendes mais Manchester City ne voudrait pas le vendre. Pep Guardiola l'aime et le considère comme un acteur clé de son projet », affirme Fabrizio Romano sur son compte Twitter.

Autre mauvaise nouvelle pour les courtisans de Bernardo Silva, le tarif fixé par les Cityzens : 80 millions d’euros ! « À défaut de trouver un accord pour un éventuel échange, Manchester City réclame un peu plus de 80 M€ cash pour les deux dernières années de contrat de Bernardo Silva, l’ancien Monégasque étant l’un des priorités estivales du PSG », glisse Ignazio Genuardi sur Twitter.

#PSG are interested in signing #BernardoSilva: opened talks with Jorge #Mendes, but #ManchesterCity would not want to sell him. Pep #Guardiola loves and considers him a key-player for his project. #transfers