PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi fait le forcing, il a enfin choisi son futur club !

L’avenir de Lionel Messi commence à se dessiner. S’il sait qu’un retour au FC Barcelone semble compliqué, l’attaquant du PSG veut tenter le tout pour le tout pour n’avoir aucun regret la saison prochaine.

C’est donc en ce sens qu’il aurait demandé à son père et agent de reparler à Joan Laporta afin de retourner au Barça. Selon Radio Catalunya, le joueur de 35 ans communique avec Xavi dans le même but et il semble qu'il ait l'approbation du vestiaire et du staff technique.

Selon Catradio Esports, une deuxième rencontre entre le Barça et l’entourage de Messi aura lieu dans les prochains jours. La star argentine du PSG a demandé que plus de réunions aient lieu pour voir s'il est possible pour lui de revenir cet été. Preuve qu’il s’agit bien de son choix numéro 1.