PSG - Mercato : une star écartée de la liste en Ligue des Champions, départ imminent ?

Le Paris Saint-Germain a déposé auprès de l'UEFA la liste des joueurs inscrits pour disputer la campagne de Ligue des champions cette saison. Selon les informations de RMC Sport, Hugo Ekitike et Marco Verratti n'y figurent pas, au contraire de Presnel Kimpembe et Keylor Navas. Un départ semble donc se préciser pour le milieu de terrain italien, déjà poussé vers la sortie et en pourparlers avec un club qatarien.

