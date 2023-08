PSG - Mercato : 2 bonnes nouvelles dans les dossiers Ramos et Verratti

Ce dimanche, Fabrizio Romano annonce un accord total entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain concernant le transfert de Gonçalo Ramos. Les dirigeants parisiens ont accepté de verser les 80 M€ attendus par les Aigles pour leur attaquant de 22 ans mais ils avaient un problème nommé fairplay financier. Sous la menace du gendarme financier de l'UEFA, ils ont certainement dû proposer un prêt avec option d'achat obligatoire ou un paiement échelonné. Selon Romano, les Portugais ont accepté une des propositions.

Par ailleurs, L'Equipe fait le point sur l'avenir de Marco Verratti, poussé vers la sortie au début du mercato et qui bénéficie de deux offres du Qatar. L'Italien serait désireux de poursuivre l'aventure avec Paris et d'enchaîner une douzième saison. L'Euro 2024 mais également le Mondial 2026 l'inciteraient à rester dans un championnat compétitif, surtout que Luis Enrique compterait sur lui.

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

Paris Saint-Germain and Benfica are finally resolving issues on payment terms/Financial Fair Play for Gonçalo Ramos deal 🔴🔵🇵🇹



Both sides expect deal to be sealed very soon as €80m package has been already agreed days ago. pic.twitter.com/b30eodDNDu