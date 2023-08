PSG - Mercato : al-Khelaïfi a repoussé une offre de 45 M€ pour l'un de ses tauliers

Si les deux dossiers brûlants du PSG concernent Kylian Mbappé et Neymar, d'autres joueurs sont ciblés pour des transferts. Notamment Marco Verratti. Fabrizio Romano annonce ce mardi matin que le milieu italien a fait l'objet d'une offre revue à la hausse de la part du club saoudien d'al Hilal. Elle serait de 45 M€. Mais Nasser al-Khelaïfi l'aurait refusée au motif qu'elle n'était pas suffisamment élevée.

Un départ du petit Hibou se précise donc car le PSG est vendeur, l'intéressé est prêt à s'en aller et al Hilal va certainement revoir son offre à la hausse dans les prochains jours. Marco Verratti préfèrerait rester dans un championnat compétitif mais il s'est déjà mis d'accord avec les Saoudiens sur un futur contrat. Le PSG, de son côté, confirme vouloir tourner la page Verratti...

Le calendrier du PSG pour 2023-24

Understand Al Hilal have improved their proposal for Marco Verratti in the recent days; from €30m up to €45m fixed fee 🔵🇸🇦



🔴🔵 PSG president Nasser Al Khelaifi has still no intention to accept at current conditions. If bid won't be way higher, Verratti could stay at PSG. pic.twitter.com/BwRzWnu7TY